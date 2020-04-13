В Тульской области провели более 11 тысяч исследований на коронавирус
На сегодняшний день в регионе более 6,3 тысяч тест-систем
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В Тульской области провели более 11 тысяч исследований на COVID-19. Об этом говорили на очередном заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса.
На сегодняшний день в регионе более 6,3 тысяч тест-систем, запасы постоянно пополняются.
Сдать тест на коронавирус могут жители региона из групп риска по направлению медиков. Самостоятельная сдача анализов в Тульской области не предусмотрена.
Напомним, у жителей региона подтверждено 85 случаев коронавируса, 13 из них выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU