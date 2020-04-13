2020-04-13T18:42:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области провели более 11 тысяч исследований на коронавирус

На сегодняшний день в регионе более 6,3 тысяч тест-систем
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области провели более 11 тысяч исследований на COVID-19. Об этом говорили на очередном заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса.

На сегодняшний день в регионе более 6,3 тысяч тест-систем, запасы постоянно пополняются.

Сдать тест на коронавирус могут жители региона из групп риска по направлению медиков. Самостоятельная сдача анализов в Тульской области не предусмотрена.

Напомним, у жителей региона подтверждено 85 случаев коронавируса, 13 из них выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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