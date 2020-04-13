Посещение всех общественных пространств Тулы временно приостановлено
Меры введены для предупреждения распространения коронавируса
Фото: администрация Тулы
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В Центральном территориальном округе Тулы огородили сигнальными лентами места, которые закрыты для посещения. Такие же ленты появились и в других округах города.
На всей территории области запрещено посещение парков, скверов, набережных, городских пространств и зон отдыха до 19 апреля.
Также временно оказались под запретом для посещения до 30 апреля места погребения.
Данные меры введены для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU