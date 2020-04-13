2020-04-13T18:02:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Посещение всех общественных пространств Тулы временно приостановлено

Меры введены для предупреждения распространения коронавируса
Мария ВЛАСОВА
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Фото: администрация ТулыФото: администрация Тулы
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В Центральном территориальном округе Тулы огородили сигнальными лентами места, которые закрыты для посещения. Такие же ленты появились и в других округах города.

На всей территории области запрещено посещение парков, скверов, набережных, городских пространств и зон отдыха до 19 апреля.

Также временно оказались под запретом для посещения до 30 апреля места погребения.

Данные меры введены для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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