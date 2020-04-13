Первые 40 тульских волонтеров сдали тест на коронавирус

13 Апр 2020 2020-04-13T17:19:57+03:00

Изменить размер текста: A A

13 апреля тульские волонтеры прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Это первые 40 человек. В течение нескольких дней протестируют всех добровольцев.

Волонтеры помогают жителям Тульской области в период коронавируса в решении бытовых вопросов, покупке продуктов и лекарств. Также волонтеры доставляют посылки для социально уязвимых категорий граждан.

Сейчас в Тульской области работают более 200 волонтеров. Но их число с каждым днем растет. Уже принято и обработано более 1 000 заявок от жителей региона.

Одинокие пенсионеры могут обратиться за помощью к волонтерам по телефонам: 8-800-200-52-26 (пн-чт - с 9:00 до 18:00, пт - с 9:00 до 17:00) или 8-800-200-34-11 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU