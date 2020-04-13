Житель Тульской области, до смерти забивший брата, отправится под суд
Смерть потерпевшего наступила в результате отека головного мозга
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В Тульской области мужчину обвиняют в угрозе убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В квартире одного из домов в Воловском районе мужчина дважды угрожал убить топором брата. Кроме того, пьяный мужчина в ходе ссоры с братом последнего не менее 4 раз головой об пол. Смерть потерпевшего наступила в результате отека головного мозга спустя несколько дней в районной больнице.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU