Житель Тульской области, до смерти забивший брата, отправится под суд

13 Апр 2020 2020-04-13T16:25:05+03:00

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В Тульской области мужчину обвиняют в угрозе убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В квартире одного из домов в Воловском районе мужчина дважды угрожал убить топором брата. Кроме того, пьяный мужчина в ходе ссоры с братом последнего не менее 4 раз головой об пол. Смерть потерпевшего наступила в результате отека головного мозга спустя несколько дней в районной больнице.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU