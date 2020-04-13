Тульские врачи переходят в виртуальное пространство

13 Апр 2020 2020-04-13T16:18:09+03:00

Доктора в прямом эфире в ВК ответят на вопросы туляков Фото: Алексей ФОКИН

Доктора в прямом эфире в ВК ответят на вопросы туляков

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Тульские врачи ответят на вопросы жителей в социальной сети «ВКонтакте» Прямые эфиры профильных врачей будут проходить еженедельно по средам и пятницам в 12:00 в группе минздрава https://vk.com/minzdrav71.

Врачи ответят на популярные вопросы, среди котрых: особенности лечения аллергических заболеваний, сезонные простуды, иммунитет, прививки и другие темы. В рамках «Года здоровья – 2020» министерство здравоохранения Тульской области намерено проводить такие встречи регулярно.

Так, первый прямой эфир «Отвечают врачи» состоится уже в эту среду, 15 апреля, в 12:00. В рамках первого эфира на вопросы граждан ответит главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Тульской области Валентина Федорова.

Задать вопросы можно заранее и в ходе эфира, не выходя из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU