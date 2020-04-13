В тульском центре медицины катастроф назначен новый руководитель
До этого Сергей Мухин занимал пост заместителя главврача областного Центра медицины катастроф
Изменить размер текста:
С 13 апреля исполняет обязанности главного врача территориального центра медицины катастроф скорой и неотложной медицинской помощи Сергей Мухин.
Сергей Игоревич родился в 1983 году в Щекине, окончил медицинский институт ТулГУ, проходил обучение в клинической ординатуре по кардиологии. В медицине – с 2007 года.
Сергей Мухин работал на станции скорой медицинской помощи, городской больнице №9 г. Тулы.
С октября 2019 года занимал пост заместителя главного врача областного Центра медицины катастроф.
ИСТОЧНИК KP.RU