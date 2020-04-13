В тульском центре медицины катастроф назначен новый руководитель

13 Апр 2020 2020-04-13T16:09:59+03:00

Изменить размер текста: A A

С 13 апреля исполняет обязанности главного врача территориального центра медицины катастроф скорой и неотложной медицинской помощи Сергей Мухин.

Сергей Игоревич родился в 1983 году в Щекине, окончил медицинский институт ТулГУ, проходил обучение в клинической ординатуре по кардиологии. В медицине – с 2007 года.

Сергей Мухин работал на станции скорой медицинской помощи, городской больнице №9 г. Тулы.

С октября 2019 года занимал пост заместителя главного врача областного Центра медицины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU