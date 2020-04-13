В Тульской области более 70 мотоциклистов попались на нарушении ПДД
17 человек за управление мотоциклом без мотошлема
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В Тульской области сотрудники ГИБДД пресекли 70 нарушений ПДД с участием мотоциклистов. Таковы итоги рейдов за пятницу и выходные дни.
Привлекли к ответственности 17 человек за управление мототранспортом без мотошлема, 11 – управляли мотоциклом без водительского удостоверения, 4 человека управляли мототранспортом без документов. Так же были выявлены и другие нарушения ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU