В Тульской области более 70 мотоциклистов попались на нарушении ПДД

13 Апр 2020 2020-04-13T14:52:23+03:00

17 человек за управление мотоциклом без мотошлема

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В Тульской области сотрудники ГИБДД пресекли 70 нарушений ПДД с участием мотоциклистов. Таковы итоги рейдов за пятницу и выходные дни.

Привлекли к ответственности 17 человек за управление мототранспортом без мотошлема, 11 – управляли мотоциклом без водительского удостоверения, 4 человека управляли мототранспортом без документов. Так же были выявлены и другие нарушения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU