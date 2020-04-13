13 апреля в Туле будет не по-весеннему тепло - дневная температура воздуха поднимется до +18 градусов
При этом сохранится облачная погода с прояснениями
13 апреля в Туле будет не по-весеннему тепло - дневная температура воздуха поднимется до +18 градусовФото: Игорь КОПЫТОВ
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Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, влажность 47%. Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Вечером сохранится облачность, а ночью столбик термометра опустится до +8. Осадков не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU