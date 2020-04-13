Жители Тульской области за сутки угнали два «ВАЗа»

13 Апр 2020 2020-04-13T14:26:47+03:00

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В Тульской области за сутки угнали два автомобиля ВАЗ-2106. Жертвами преступлений стали 31-летний житель поселка Рассвет, владеющий машиной 1993 года выпуска, и 49-летний житель Новомосковска, владелец автомобиля 1999 года выпуска.

Сотрудники ДПС нашли машины на дорогах региона. При проверке обнаруживалось, что люди, находившиеся за рулем, угнали автомобили.

27-летний житель Ленинского района и 16-летний житель Новомосковска доставлены в отделы МВД для разбирательства, машины возвращены законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU