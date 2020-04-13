Житель Тульской области сжег бытовку соседа
В полиции проводится проверка
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В Плавском районе поздним вечером в субботу загорелась бытовка. По предварительным данным, никто не пострадал. Полицейские получили основания полагать, что пожар случился в результате умышленного поджога.
Предположительно, к преступлению оказался причастен проживающий поблизости с владельцем бытовки 36-летний мужчина.
В дальнейшем он признался в содеянном. В полиции проводится проверка, устанавливаются детали преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU