Туляки активно обсуждают в соцсетях фото «динозавра в маске»

13 Апр 2020 2020-04-13T14:00:33+03:00

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Фигуру динозавра возле старого здания несколько лет креативные работники зооэкзотариума не раз украшали к разным праздникам. То школьницей делали к 1 сентября, то ведьмочкой к Хэллоуину, то к одному из приездов Путина «тещу» наряжали в кимоно. В общем, редкий праздник обходился без «костюмированного шоу».

А тут вдруг всплыла фотка с маской на «лице» знаменитой бронзовой «тещи». «Теща под защитой», — шутят в социальных сетях туляки. Однако этому снимку как минимум лет 8-10. Фото не новое, но спустя несколько лет оно стало популярным, потому что как нельзя кстати пришлось на злобу дня.

ИСТОЧНИК KP.RU