Неизвестный перекрыл задвижку на газопроводе и оставил без газа пять населенных пунктов Ясногорского района
13 апреля деревни Иваньково, Жерновка, Есуково и в села Григорьевское и Богословское Ясногорского района остались без газа.
Газовики обследовали оборудование и приступили к работам по восстановлению газоснабжения потребителей.
Установлено, что неизвестный перекрыл задвижку на газопроводе высокого давления 2-ой категории на газораспределительной станции Захарьино.
В зону отключения попали 493 абонента. Возобновят подачу газоснабжения после обеспечения доступа к газовому оборудованию всех отключенных потребителей. Для этого жители должны пустить их в свои дома. Внутридомовые сети необходимо обследовать, чтобы исключить утечку.
ИСТОЧНИК KP.RU