Неизвестный перекрыл задвижку на газопроводе и оставил без газа пять населенных пунктов Ясногорского района

13 Апр 2020 2020-04-13T13:59:46+03:00

Изменить размер текста: A A

13 апреля деревни Иваньково, Жерновка, Есуково и в села Григорьевское и Богословское Ясногорского района остались без газа.

Газовики обследовали оборудование и приступили к работам по восстановлению газоснабжения потребителей.

Установлено, что неизвестный перекрыл задвижку на газопроводе высокого давления 2-ой категории на газораспределительной станции Захарьино.

В зону отключения попали 493 абонента. Возобновят подачу газоснабжения после обеспечения доступа к газовому оборудованию всех отключенных потребителей. Для этого жители должны пустить их в свои дома. Внутридомовые сети необходимо обследовать, чтобы исключить утечку.

ИСТОЧНИК KP.RU