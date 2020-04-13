На трассе в Тульской области не поделили дорогу «ГАЗон Next» и «Audi 100»

13 Апр 2020 2020-04-13T13:13:39+03:00

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12 апреля в 16.50 на 204 км трассы М-2 «Крым» Щёкинского района произошло ДТП. 40-летний мужчина на автомобиле «ГАЗон Next» при повороте налево в запрещенном месте столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Audi 100» под управлением 46-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Audi» и его пассажир, 41-летний мужчина, получили травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU