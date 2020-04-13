В Туле появился новый вид бизнеса – торговля масками
Предприимчивые граждане начали торговать медицинскими масками из-под полы
В Туле появился новый вид бизнеса – торговля маскамиФото: Алексей ФОКИН
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В соцсетях и на стенах домов в Туле появились объявления о продаже масок оптом и в розницу.
В Туле неизвестные граждане продают медицинские маски и антисептики прямо из из багажников автомобилей. При этом, естественно, что речь не идет об ограничениях, указанных в постановлении главы правительства Михаила Мишустина, которое запрещает розничную торговлю теми же масками в обычных магазинах и иных точках, у которых нет лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Цены – выше аптечных. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU