В Большой Туле девушка выехала на иномарке на встречку и устроила ДТП
В результате аварии пострадали пассажиры двух автомобилей
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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10 апреля в 12.00 на 14 км дороги «Тула - Алёшня» произошло ДТП. 20-летняя девушка на «Volkswagen Polo» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Ford Focus» под управлением 28-летнего молодого человека.
По предварительной информации, автоледи не справилась с управлением. В результате ДТП пострадали пассажиры двух автомобилей.
46-летняя женщина и 22-летняя девушка получили травмы и после оказания медицинской помощи были опущены.
ИСТОЧНИК KP.RU