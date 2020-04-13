В Большой Туле девушка выехала на иномарке на встречку и устроила ДТП

13 Апр 2020 2020-04-13T12:13:52+03:00

В результате аварии пострадали пассажиры двух автомобилей

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10 апреля в 12.00 на 14 км дороги «Тула - Алёшня» произошло ДТП. 20-летняя девушка на «Volkswagen Polo» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Ford Focus» под управлением 28-летнего молодого человека.

По предварительной информации, автоледи не справилась с управлением. В результате ДТП пострадали пассажиры двух автомобилей.

46-летняя женщина и 22-летняя девушка получили травмы и после оказания медицинской помощи были опущены.

ИСТОЧНИК KP.RU