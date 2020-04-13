В тульском Центре медицины катастроф - новый руководитель

13 Апр 2020 2020-04-13T12:03:26+03:00

Наталью Полякову на этом посту сменил Сергей Мухин

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Сергей Мухин, уроженец Щекино, окончил медицинский институт Тульского госуниверситета, кардиолог. С 2007 года работал на станции скорой медицинской помощи, затем в городской больнице №9 г. Тулы. С октября 2019 года – заместитель главного врача областного Центра медицины катастроф.

С 13 апреля он исполняет обязанности главного врача территориального центра медицины катастроф скорой и неотложной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU