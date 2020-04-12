Более 250 тысяч масок для медработников поступило в Тульскую область

12 Апр 2020 2020-04-12T16:55:59+03:00

В ближайшее время средства защиты направят в поликлиники и стационары

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В Тульскую область поступила крупная партия средств защиты для медиков. В регион доставили более 250 тысяч масок и респираторов, более 10 тысяч защитных экранов для лица и очков, 20 тысяч перчаток, а также костюмы и другие средства индивидуальной защиты.

В ближайшее время все средства индивидуальной защиты направят в поликлиники и стационары, которые оказывают помощь заболевшим коронавирусной инфекцией, также их передадут персоналу скорой помощи.

Напомним, на 12 апреля в регионе четыре человека выздоровели от коронавируса. Подтвердились три новых случая заболевания. За все время пандемии в Тульской области 74 человека заразились коронавирусной инфекцией, 13 из них выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU