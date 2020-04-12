2020-04-12T13:47:55+03:00
Происшествия

Житель Тульской области в пьяной ссоре зарезал двух знакомых

Инцидент произошел 11 апреля
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Узловой на ул. М. Горького 11 апреля произошел жуткий инцидент. Там были обнаружены тела 57-летнего и 40-летнего мужчин с колото-резаными ранами грудной клетки. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

Все произошло, когда подозреваемый находился в алкогольном опьянении двумя ранее знакомыми мужчинами. Между ними произошла ссора, подозреваемый схватился нож и нанес потерпевшим ранения, от которых они скончались на месте произошедшего.

Подозреваемый в совершении преступления найден, им оказался ранее судимый житель Узловой. В настоящее время он госпитализирован в районную больницу. По уголовному делу проведено два осмотра места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проведен следственный эксперимент со свидетелем произошедшего, допрашиваются свидетели инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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