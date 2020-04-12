Тотальный контроль: на тульских вокзалах пассажирам будут измерять температуру тела

12 Апр 2020 2020-04-12T12:36:52+03:00

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В Тульской области на объектах транспортной инфраструктуры усилят меры санитарной безопасности. Губернатор поручил проработать вопрос измерения температуры тела пассажиров на крупнейших ж/д и автобусных вокзалах с использованием автоматических комплексов. Об этом шла речь на заседании штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- В сложившейся эпидемиологической ситуации необходимо уделить особое внимание проверке прибывающих в Тульской область жителей других регионов, чтобы не допустить завоз инфекции, - отметил Алексей Дюмин.

Говоря об обстановке в регионе, руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что в день делается около тысячи тестов на вирус. Контролируют выполнение санитарных требований на тульских предприятиях, возобновивших работу на этой неделе. Роспотребнадзор провел уже более 60 проверок.

В усиленном режиме продолжает работать полиция, сотрудники следят на нарушением карантина гражданами. Так, накануне один человек нарушил режим самоизоляции, теперь его ждет административная ответственность. Всего за весь период проведено порядка 20 тысяч таких проверок. Проверяют и граждан, недавно прибывших в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU