Бывший тульский инспектор ДПС пойдет под суд за мошенничество

12 Апр 2020 2020-04-12T12:22:15+03:00

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В Новомосковске бывший инспектор ДПС ГИБДД ОМВД пойдет под суд за мошенничкство.

В январе текущего года экс-сотрудник на ул. Первомайской остановил автомобиль местного жителя для проверки световых приборов, эксплуатация которых запрещена. Нарушений инспектор не обнаружил, но все-так решил ввести мужчину в заблуждение. Он потребовал у водителя 2 000 рублей за то, что не будет принимать мер к лишению водителя прав за якобы совершенное правонарушение. Мужчина передал сотруднику деньги.

Позже незаконные действия инспектора получили огласку, на него завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", которое предстоит рассмотреть в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU