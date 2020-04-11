ДТП со столбом на Одоевском шоссе в Туле: скрывшийся водитель был без прав

11 Апр 2020 2020-04-11T15:50:27+03:00

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10 апреля в Туле на Одоевском шоссе произошло ДТП, виновник и единственный участник которого сбежал с места происшествия.

Около 18:40 на участке дороги водитель "Хонды" не справился с управлением и врезался в бетонный столб. От удара его автомобиль откинуло на тротуар, столб раскрошился и упал на проезжу часть. Все это случилось в оживленном месте - рядом остановка общественного транспорта магазин.

После случившегося виновник ДТП скрылся, оставив автомобиль посреди тротуара. Госавтоинспекторы вели его поиски.

В настоящее время стало известно, что сбежавший водитель найден, им оказался 30-летний мужчина. Выяснилось, что ранее он был лишен водительских прав и сел за руль незаконно, к тому же он отказался от прохождения теста на алкогольное опьянение.

ИСТОЧНИК KP.RU