2020-04-11T15:24:01+03:00
Происшествия

В Тульской области утонула 5-летняя девочка: ее отчим пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности

Инцидент произошел в феврале 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области будут судить 32-летнего жителя Богородицкого района, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, в конце февраля 2020 года в Богородицам районе в поселке Товарковский на одном из водоемов произошел несчастный случай. Отчим вместе с дочерью вышел погулять на лед водоема. Причем, как сообщают следственные органы, он понимал, что толщина льда недостаточна для безопасного нахождения на нем. Под тяжестью веса обвиняемый и 5-летняя девочка провалились в холодную воду под лед. Мужчине удалось выбраться, девочка утонула.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новомосковске возле ТЦ грабитель чуть не выхватил у женщины крупную сумму денег
В Тульской области утонула 5-летняя девочка: ее отчим пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности
ДТП со столбом на Одоевском шоссе в Туле: скрывшийся водитель был без прав
Угнанный у пенсионера автомобиль обнаружили в водоеме в Тульской области
«Ростелеком» в партнерстве с Агентством инноваций Москвы и РАЭК учредил онлайн-хакатон VirusHack с призовым фондом 2,5 млн рублей
11 апреля за порядком в Туле проследит Александр Ильинский
В Туле водитель иномарки снес бетонный столб и покинул место ДТП
В субботу, 11 апреля, туляков ждет похолодание
В Тульской области регулярно торгуют контрабандными сигаретами
В Тульской области стартовало производство дезинфицирующих средств
Ямочный ремонт тульских улиц – в разгаре
Дело «колюпановского приюта» в Тульской области не возбуждено
В Тульской области дистанционное обучение, по предварительным данным, затянется до 30 апреля
В Туле залатали ямы на 1000 кв. м дорог
В Тульской области мужчина застрелил егеря и свел счеты с жизнью
Коронавирус в Туле: до 19 апреля в домах туляков не будут отключать электричество из-за плановых работ
Туляков призвали воздержаться от посещения храмов в Вербное воскресенье