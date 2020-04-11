В Тульской области утонула 5-летняя девочка: ее отчим пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности

11 Апр 2020 2020-04-11T15:24:01+03:00

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В Тульской области будут судить 32-летнего жителя Богородицкого района, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, в конце февраля 2020 года в Богородицам районе в поселке Товарковский на одном из водоемов произошел несчастный случай. Отчим вместе с дочерью вышел погулять на лед водоема. Причем, как сообщают следственные органы, он понимал, что толщина льда недостаточна для безопасного нахождения на нем. Под тяжестью веса обвиняемый и 5-летняя девочка провалились в холодную воду под лед. Мужчине удалось выбраться, девочка утонула.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU