В Новомосковске возле ТЦ грабитель чуть не выхватил у женщины крупную сумму денег
Чп случилось на улице Комсомольской
Фото: Архив "КП"
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В Новомосковске в полицию с заявлением обратилась 51-летняя женщина. Она сообщила, что днём около ТЦ, расположенного по улице Комсомольской, неизвестный мужчина пытался вырвать у неё из рук 20 тысяч рублей.
По приметам, описанными женщиной, был задержан 20-летний местный житель. Его доставили в дежурную часть отдела полиции, где он дал признательные показания.
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на грабёж».
ИСТОЧНИК KP.RU