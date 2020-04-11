В Новомосковске возле ТЦ грабитель чуть не выхватил у женщины крупную сумму денег

11 Апр 2020 2020-04-11T13:13:30+03:00

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В Новомосковске в полицию с заявлением обратилась 51-летняя женщина. Она сообщила, что днём около ТЦ, расположенного по улице Комсомольской, неизвестный мужчина пытался вырвать у неё из рук 20 тысяч рублей.

По приметам, описанными женщиной, был задержан 20-летний местный житель. Его доставили в дежурную часть отдела полиции, где он дал признательные показания.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на грабёж».

ИСТОЧНИК KP.RU