2020-04-11T13:13:30+03:00
Происшествия

В Новомосковске возле ТЦ грабитель чуть не выхватил у женщины крупную сумму денег

Чп случилось на улице Комсомольской
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Новомосковске в полицию с заявлением обратилась 51-летняя женщина. Она сообщила, что днём около ТЦ, расположенного по улице Комсомольской, неизвестный мужчина пытался вырвать у неё из рук 20 тысяч рублей.

По приметам, описанными женщиной, был задержан 20-летний местный житель. Его доставили в дежурную часть отдела полиции, где он дал признательные показания.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на грабёж».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новомосковске возле ТЦ грабитель чуть не выхватил у женщины крупную сумму денег
В Тульской области утонула 5-летняя девочка: ее отчим пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности
ДТП со столбом на Одоевском шоссе в Туле: скрывшийся водитель был без прав
Угнанный у пенсионера автомобиль обнаружили в водоеме в Тульской области
«Ростелеком» в партнерстве с Агентством инноваций Москвы и РАЭК учредил онлайн-хакатон VirusHack с призовым фондом 2,5 млн рублей
11 апреля за порядком в Туле проследит Александр Ильинский
В Туле водитель иномарки снес бетонный столб и покинул место ДТП
В субботу, 11 апреля, туляков ждет похолодание
В Тульской области регулярно торгуют контрабандными сигаретами
В Тульской области стартовало производство дезинфицирующих средств
Ямочный ремонт тульских улиц – в разгаре
Дело «колюпановского приюта» в Тульской области не возбуждено
В Тульской области дистанционное обучение, по предварительным данным, затянется до 30 апреля
В Туле залатали ямы на 1000 кв. м дорог
В Тульской области мужчина застрелил егеря и свел счеты с жизнью
Коронавирус в Туле: до 19 апреля в домах туляков не будут отключать электричество из-за плановых работ
Туляков призвали воздержаться от посещения храмов в Вербное воскресенье