Угнанный у пенсионера автомобиль обнаружили в водоеме в Тульской области

11 Апр 2020 2020-04-11T11:34:14+03:00

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В Алексине в полицию обратился 76-летний пенсионер, который сообщил, что у него угнали автомобиль ВАЗ-2103 1972 года выпуска.

Сотрудники полиции занялись расследованием дела и вскоре обнаружили угнанное авто. Машину нашли в водоеме в районе улицы Лесная.

По подозрению в угоне машины установили трех подростков: двух 16-летних и одного 13-летнего. От молодых людей получили признательные показания. Каким образом автомобиль оказался в воде - только предстоит выяснить.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU