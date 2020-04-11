Угнанный у пенсионера автомобиль обнаружили в водоеме в Тульской области
В Алексине в полицию обратился 76-летний пенсионер, который сообщил, что у него угнали автомобиль ВАЗ-2103 1972 года выпуска.
Сотрудники полиции занялись расследованием дела и вскоре обнаружили угнанное авто. Машину нашли в водоеме в районе улицы Лесная.
По подозрению в угоне машины установили трех подростков: двух 16-летних и одного 13-летнего. От молодых людей получили признательные показания. Каким образом автомобиль оказался в воде - только предстоит выяснить.
В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU