В Туле водитель иномарки снес бетонный столб и покинул место ДТП
Авария произошла на Одоевском шоссе
Фото: Материалы пресс-служб
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10 апреля в Туле на Одоевском шоссе неизвестный снес бетонный столб и скрылся с места аварии.
Все случилось вечером, около 18:40. Проезжая по проезжей части, водитель Honda HRV не справился с управлением и снес опору ЛЭП. В результате "маневра" автомобилист вылетел на тротуар. Столб сломался у самого основания и упал на проезжую часть. Все это произошло в людном месте - рядом с остановкой и продуктовым магазином.
После ДТП водитель иномарки скрылся. Теперь его поисками и выяснением обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU