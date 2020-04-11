2020-04-11T10:37:32+03:00
Происшествия

В Туле водитель иномарки снес бетонный столб и покинул место ДТП

Авария произошла на Одоевском шоссе
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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10 апреля в Туле на Одоевском шоссе неизвестный снес бетонный столб и скрылся с места аварии.

Все случилось вечером, около 18:40. Проезжая по проезжей части, водитель Honda HRV не справился с управлением и снес опору ЛЭП. В результате "маневра" автомобилист вылетел на тротуар. Столб сломался у самого основания и упал на проезжую часть. Все это произошло в людном месте - рядом с остановкой и продуктовым магазином.

После ДТП водитель иномарки скрылся. Теперь его поисками и выяснением обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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