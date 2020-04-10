В Тульской области регулярно торгуют контрабандными сигаретами

10 Апр 2020 2020-04-10T20:46:18+03:00

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Только за первые три месяца в ходе 82 проверок по соблюдению антитабачного законодательства службой сняты с продажи почти 3000 пачек контрабандных сигарет.

Более, чем в 60 торговых точках выявлены 68 нарушений. На 31 из них обнаружены нарушения правил оборота табачной продукции. Самые распространенные нарушения – торговля сигаретами в магазинах, находящихся менее чем в ста метрах от образовательных учреждений. Плюс продавцы регулярно «химичили» с ценой – посредством скидок или, наоборот, продавая табачные изделия дороже допустимой цены. Ну, и, естественно, что многие выкладывали товар на открытой витрине.

По результатам проверок из оборота изъято 1800 пачек сигарет и кальянных курительных смесей стоимостью порядка 150 тысяч рублей, а общая сумма штрафов превысила 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU