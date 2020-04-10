В Тульской области стартовало производство дезинфицирующих средств

10 Апр 2020 2020-04-10T20:21:54+03:00

За это взялось одно из предприятий в Новомосковске

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В марте несколько производственных линий были переоснащены для выпуска средств для быстрой дезинфекции рук и поверхностей - гелей, средств для рук, дезинфицирующие спреев и жидкое мыло.

Рынок сбыта - предприятия и в организации Тульской области. При необходимости, есть возможность производства до 10 миллионов антисептиков в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU