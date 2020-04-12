Дежурные по Туле 12 апреля: за спокойствием туляков проследит Максим Колычев

12 Апр 2020 2020-04-12T11:52:43+03:00

По возникающим вопросам граждане могут обращаться в ЕДДС

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В выходные и праздничные дни в Туле на постоянной основе дежурят сотрудники администрации города. 12 апреля за порядком проследит заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по благоустройству - начальник отдела по благоустройству Максим Колычев.

По возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU