2020-04-10T19:00:51+03:00
Происшествия

Дело «колюпановского приюта» в Тульской области не возбуждено

Правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела по факту пропажи 60 собак
Игорь КОПЫТОВ
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Дело «колюпановского приюта» в Тульской области не возбужденоДело «колюпановского приюта» в Тульской области не возбужденоФото: Игорь КОПЫТОВ
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Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту пропажи 60 собак из приюта при Свято-Казанском женском монастыре. Официальная версия: в один из дней во время кормления животных дверь вольера была не закрыта и собаки, содержавшиеся в них, разбежались. Некоторые вернулись чуть позже, некоторые – нет. Пострадавших животных не обнаружено.

Зоозащитники, поднявшие шум некоторое время назад из-за ликвидации приюта при монастыре и обнаружившие трупы нескольких животных на окрестных свалках и в лесах, теперь намерены обратиться в прокуратуру Алексинского района. Вместе с тем, реальных доказательств, что животные были вывезены из приюта и убиты неизвестными лицами, как таковых нет. Сами представители монастыря предполагают, что это целенаправленная акция, направленная на то, чтобы скомпроментировать учреждение отправления культа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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