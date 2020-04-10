В Тульской области дистанционное обучение, по предварительным данным, затянется до 30 апреля
На данный момент решено, что дистанционное обучение в регионе продлевается до 30 апреля. Однако, как отмечали на более высоком, федеральном уровне, дата его окончания может измениться в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации в области.
Вместе с тем, сейчас широко обсуждается возможнсть досрочного завершения учебного года в ряде классов – до 8-го. А сроки ОГЭ и ЕГЭ уже сдвинуты. Также рассматривается вопрос сокращения числа обязательных экзаменов в системе ОГЭ, но в таком случае, профильные экзамены будут сдаваться тогда, получившим аттестат о неполном образовании, уже в их новых учебных заведениях. В принципе – ничего нового – такая система работала до введения ОГЭ.
В настоящий момент в Тульской области в режиме дежурных групп работают детские сады. Для учащихся 1-4 классов есть выбор: дистанционное обучение или дежурные классы, а вот для средней-старшей школы, студентов ссузов и вузов – без вариантов: только дистанционка.
ИСТОЧНИК KP.RU