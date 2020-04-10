В Туле залатали ямы на 1000 кв. м дорог
В работе использовали литой и горячий асфальт
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За прошедшую неделю в Туле отремонтировали 1000 кв. м дорожного полотна.10 апреля ремонт ведут на ул. Луначарского, ул. Лермонтова, ул. Сызранская, ул. Немцова от ул. Марата до ул. Строителей, ул. Мичурина в пос. Ленинский, Демидовской плотине, ул. Октябрьской, ул. Советской, ул. Дзержинского.
Напомним, оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта туляки могут через сервис «Тула – без ям!» или по телефону: 30-47-81.
ИСТОЧНИК KP.RU