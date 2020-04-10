В Тульской области мужчина застрелил егеря и свел счеты с жизнью

10 Апр 2020 2020-04-10T17:43:58+03:00

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10 апреля в районе поселка Кондратово Белевского района было найдено тело 57-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области головы. Погибший оказался егерем.

При патрулировании участка он остановил мужчину, который сначала выстрелил из оружия ему в голову. А затем выстрелил в напарника погибшего, после чего скрылся.

Полицейские по горячим следам обнаружили мужчину на окраине деревни неподалёку от лесного массива. Сначала преступник попытался скрыться, но, видимо, осознав, что сделать это невозможно, свел счеты с жизнью.

В ходе происшествия никто из полицейских и граждан не пострадал.

СУ СК РФ по Тульской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Выясняется личность скончавшегося при преследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU