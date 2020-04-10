2020-04-10T17:43:58+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина застрелил егеря и свел счеты с жизнью

Возбуждено уголовное дело по факту убийства
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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10 апреля в районе поселка Кондратово Белевского района было найдено тело 57-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области головы. Погибший оказался егерем.

При патрулировании участка он остановил мужчину, который сначала выстрелил из оружия ему в голову. А затем выстрелил в напарника погибшего, после чего скрылся.

Полицейские по горячим следам обнаружили мужчину на окраине деревни неподалёку от лесного массива. Сначала преступник попытался скрыться, но, видимо, осознав, что сделать это невозможно, свел счеты с жизнью.

В ходе происшествия никто из полицейских и граждан не пострадал.

СУ СК РФ по Тульской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Выясняется личность скончавшегося при преследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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