Коронавирус в Туле: до 19 апреля в домах туляков не будут отключать электричество из-за плановых работ
При этом все ресурсоснабжающие организации будут оперативно реагировать на любые непредвиденные ситуации
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До 19 апреля будет продлен режим ограничения проведения плановых ремонтных работ, связанных с отключением потребителей. Об этом стало известно на совещании главы администрации города с руководителями основных электросетевых компаний.
Аналогичные договоренности достигнуты и с другими ресурсоснабжающими организациями города - АО «Тулатеплосеть», АО «Тулагоргаз», ООО «ТОЗ-ЭНЕРГО».
При этом все ресурсоснабжающие организации будут оперативно реагировать на любые непредвиденные ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU