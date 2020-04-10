Коронавирус в Туле: до 19 апреля в домах туляков не будут отключать электричество из-за плановых работ

10 Апр 2020 2020-04-10T17:33:06+03:00

При этом все ресурсоснабжающие организации будут оперативно реагировать на любые непредвиденные ситуации

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До 19 апреля будет продлен режим ограничения проведения плановых ремонтных работ, связанных с отключением потребителей. Об этом стало известно на совещании главы администрации города с руководителями основных электросетевых компаний.

Аналогичные договоренности достигнуты и с другими ресурсоснабжающими организациями города - АО «Тулатеплосеть», АО «Тулагоргаз», ООО «ТОЗ-ЭНЕРГО».

При этом все ресурсоснабжающие организации будут оперативно реагировать на любые непредвиденные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU