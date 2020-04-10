2020-04-10T16:52:25+03:00
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Туляков призвали воздержаться от посещения храмов в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье туляки будут праздновать 12 апреля
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Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий призвал жителей региона воздержаться от посещения храмов в Вербное воскресенье в связи с эпидобстановкой.

- В домашних своих церквах, в семье своей, мы, наоборот, должны умножить и усилить нашу молитву, а для того, чтобы не чувствовать себя совершенно оторванными от общего церковного общения, - отметил митрополит.

Владыка предложил тулякам смотреть православные телеканалы, где можно будет увидеть богослужения, которые проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Нпомним, Вербное воскресенье туляки будут праздновать 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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