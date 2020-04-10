Туляков призвали воздержаться от посещения храмов в Вербное воскресенье
Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий призвал жителей региона воздержаться от посещения храмов в Вербное воскресенье в связи с эпидобстановкой.
- В домашних своих церквах, в семье своей, мы, наоборот, должны умножить и усилить нашу молитву, а для того, чтобы не чувствовать себя совершенно оторванными от общего церковного общения, - отметил митрополит.
Владыка предложил тулякам смотреть православные телеканалы, где можно будет увидеть богослужения, которые проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Нпомним, Вербное воскресенье туляки будут праздновать 12 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU