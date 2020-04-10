Пытавшиеся сжечь машину знакомой жители Тульской области отправятся в колонию

10 Апр 2020 2020-04-10T16:40:39+03:00

Тогда проходившая мимо местная жительница потушила горящий автомобиль

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Два ранее судимых жителя Новомосковска признаны виновными в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества.

В январе пьяные мужчины попытались поджечь автомобиль, принадлежащий их знакомой. Однако проходившая мимо жительница Новомосковска потушила горящий автомобиль.

Суд назначил первому мужчине 1 год лишения свободы в колонии-поселении. А другому - 1 год 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Новомосковска.

ИСТОЧНИК KP.RU