Пытавшиеся сжечь машину знакомой жители Тульской области отправятся в колонию
Тогда проходившая мимо местная жительница потушила горящий автомобиль
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Два ранее судимых жителя Новомосковска признаны виновными в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества.
В январе пьяные мужчины попытались поджечь автомобиль, принадлежащий их знакомой. Однако проходившая мимо жительница Новомосковска потушила горящий автомобиль.
Суд назначил первому мужчине 1 год лишения свободы в колонии-поселении. А другому - 1 год 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Новомосковска.
ИСТОЧНИК KP.RU