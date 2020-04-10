Дополнительная техника подключилась к дезинфекции улиц в Новомосковске
Санитарную обработку проводят для противодействия распространению коронавируса
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10 апреля к дезинфекции улиц в Новомосковске подключилась дополнительная техника – 6 поливомоечных машин. До этого санитарная обработка улиц и остановок для противодействия распространению коронавирусной инфекции проводилась с помощью 5 единиц техники.
Дезинфекция проводится по всему городу, включая Заводской район и микрорайон Сокольники.
Также в Новомосковске проводится санитарная обработка подъездов и общественных пространств.
ИСТОЧНИК KP.RU