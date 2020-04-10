Дополнительная техника подключилась к дезинфекции улиц в Новомосковске

10 Апр 2020 2020-04-10T15:58:43+03:00

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10 апреля к дезинфекции улиц в Новомосковске подключилась дополнительная техника – 6 поливомоечных машин. До этого санитарная обработка улиц и остановок для противодействия распространению коронавирусной инфекции проводилась с помощью 5 единиц техники.

Дезинфекция проводится по всему городу, включая Заводской район и микрорайон Сокольники.

Также в Новомосковске проводится санитарная обработка подъездов и общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU