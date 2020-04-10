2020-04-10T15:28:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульские предприятия проверяют на соблюдение санитарных требований в условиях эпидемии коронавируса

Проверки проходят предприя и организации, запустившие производство 8 апреля
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские предприятия проверяют на соблюдение санитарных требований в условиях эпидемии коронавирусаТульские предприятия проверяют на соблюдение санитарных требований в условиях эпидемии коронавирусаФото: Алексей ФОКИН
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За два последних дня Роспотребнадзор провел 45 таких выборочных проверок. В числе обязательных требований – работа в масках, обработка полов, оборудования, поверхностей не реже одного раза в два часа. Число работников сокращено до минимально необходимого для функционирования производства, при этом исключается всякое пересечение сотрудников из разных смен. Добираться на работу и обратно работники должны преимущественно на корпоративном автотранспорте или на личных авто.

Напомним, что на этой неделе в Тульской области возобновили работу 123 системообразующих предприятий, а также более 1000 предприятий жизненно важных отраслей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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