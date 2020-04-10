Тульские предприятия проверяют на соблюдение санитарных требований в условиях эпидемии коронавируса
За два последних дня Роспотребнадзор провел 45 таких выборочных проверок. В числе обязательных требований – работа в масках, обработка полов, оборудования, поверхностей не реже одного раза в два часа. Число работников сокращено до минимально необходимого для функционирования производства, при этом исключается всякое пересечение сотрудников из разных смен. Добираться на работу и обратно работники должны преимущественно на корпоративном автотранспорте или на личных авто.
Напомним, что на этой неделе в Тульской области возобновили работу 123 системообразующих предприятий, а также более 1000 предприятий жизненно важных отраслей.
ИСТОЧНИК KP.RU