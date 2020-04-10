Тульская область получила экспресс-тесты для определения коронавируса
Всего в регионе имеется порядка 4,5 тысяч тест-систем
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Тульская область получила экспресс-тесты для определения коронавируса. Ежедневно специалисты проводят 800-900 исследований.
Всего в регионе имеется порядка 4,5 тысяч тест-систем для проведения анализов на коронавирус. Их запас постоянно пополняется.
За последние сутки зарегистрировано 5 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Еще 2 человека победили заболевание.
ИСТОЧНИК KP.RU