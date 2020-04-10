Пик заболеваемости коронавирусом в Тульской области прокомментировал главный санитарный врач региона

10 Апр 2020 2020-04-10T14:59:38+03:00

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Главный санитарный врач региона Александр Ломовцев прокомментировал, когда прогнозируется пик заболеваемости коронавирусом в Тульской области.

- Очень многое зависит от нас самих. Да, часть предприятий приступила к работе, без этого нельзя обойтись, но те, кто не вышел на работу, что они делают на улице, где их режим самоизоляция?, - отметил Александр Ломовцев. - Если он будет соблюдаться, прогноз один, не будет - другой. Область к оказанию медицинской помощи готова, по тем расчётам, которые поступают из федерального центра. Но от людей зависит очень многое. Когда всё закончится? Вечных эпидемий не бывает - это совершенно точно.

Напомним, по состоянию на 10 апреля в Тульской области за сутки 5 заболевших и 2 выздоровевших от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU