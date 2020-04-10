Статистика заражения коронавирусом в Тульской области на 10 апреля 2020: больше всего заболевших среди людей старше 60 лет
11 % заболевших коронавирусом в Тульской области - несовершеннолетние
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Озвучена статистика заражения коронавирусом в Тульской области. Больше всего заболевших в регионе среди людей старше 60 лет - 32 %.
24% - от 30 до 40 лет;
17% - 40-50 лет;
11% - дети и подростки;
9% - 50-60 лет;
6 % - люди до 30 лет.
Отметим, что всего в Тульской области заболевание подтверждено у 71 человека. Выздоровели 9 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU