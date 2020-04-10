Статистика заражения коронавирусом в Тульской области на 10 апреля 2020: больше всего заболевших среди людей старше 60 лет

10 Апр 2020 2020-04-10T14:32:10+03:00

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Озвучена статистика заражения коронавирусом в Тульской области. Больше всего заболевших в регионе среди людей старше 60 лет - 32 %.

24% - от 30 до 40 лет;

17% - 40-50 лет;

11% - дети и подростки;

9% - 50-60 лет;

6 % - люди до 30 лет.

Отметим, что всего в Тульской области заболевание подтверждено у 71 человека. Выздоровели 9 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU