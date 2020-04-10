Сроки приема заявок на путевки в лагеря Тульской области изменились

10 Апр 2020 2020-04-10T14:02:25+03:00

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Кампания по подаче заявок на получение путевок в оздоровительные и загородные лагеря стартует не с 20 апреля, как объявлялось ранее, а с 13 мая нынешнего года.

Заявки могут подать родители или законные представители школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Форма подачи заявления на приобретение путевок - в электронном виде через портал «Госуслуги 71». Пока на выбор есть два оздоровительных лагеря - «Орленок» на Хомяковском шоссе и «Им. Саши Чекалина» в Щекинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU