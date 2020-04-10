2020-04-10T12:59:09+03:00
Общество

Сквер «Тульского чаепития» обработают против клещей

Работы также проведут на территории историко-мемориального музея Демидовых
Мария ВЛАСОВА
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10 апреля обработку против клещей будут проводить на ул. Пузакова, д. 20 и д. 64, в скверах «Тульского чаепития», Тульского Рабочего Полка, Молодежном бульваре и территории историко-мемориального музея Демидовых.

Всего весной планируют выполнить акарицидную обработку на 90 гектарах. Работы проведут в скверах, на бульварах, детских и спортивных площадках, городских кладбищах. Обработают больше 250 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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