Разведшихся в Тульской области больше, чем поженившихся

10 Апр 2020 2020-04-10T12:51:37+03:00

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Итак, в регионе в марте расторгли свой брак 429 семей. Из них 257 - по решению суда. А вот официально зарегистрировала брак по данным комитета по делам ЗАГС Тульской области 401 пара. Возраст женихов был от 18 до 63 лет, а невест от 17 до 62. Так что, как говорится, любви все возрасты покорны.

К слову, месяцем ранее развелись 506 пар, а поженились 574. Налицо тенденция к увеличению разводов и, как прогнозируют психологи, вынужденная самоизоляция может дать негативный «отголосок» по числу разводов в самом начале лета.

Напомним, что ЗАГСы в Тульской области приостановили государственную регистрацию браков и разводов по ранее поданным заявлениям. Комитет рекомендует переносить все назначенные для росписи даты на более поздний срок. Если же дату перенести невозможно, то регистрация будет проходить только в присутствии молодоженов.

ИСТОЧНИК KP.RU