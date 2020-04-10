2020-04-10T12:49:59+03:00
Общество

В Туле на выходных будут ловить на дорогах пьяных водителей

Будут останавливать все автомобили без исключения
Мария ВЛАСОВА
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В Туле в выходные дни сотрудники ГИБДД проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Будут останавливать все автомобили без исключения на заранее выбранном участке дороги.

Если от водителя машины будет исходить запах алкоголя или его поведение не будет соответствовать обстановке, ему предложат пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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