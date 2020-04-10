В Туле на выходных будут ловить на дорогах пьяных водителей

10 Апр 2020 2020-04-10T12:49:59+03:00

Будут останавливать все автомобили без исключения

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В Туле в выходные дни сотрудники ГИБДД проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Будут останавливать все автомобили без исключения на заранее выбранном участке дороги.

Если от водителя машины будет исходить запах алкоголя или его поведение не будет соответствовать обстановке, ему предложат пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU