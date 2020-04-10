В Тульской области двое мужчин украли мопед
В полиции выясняют обстоятельства кражи
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В Суворове двое мужчин украли мопед. Владелец транспортного средства оставил его на длительное время на улице без присмотра.
Полицейские выяснили местонахождение транспортного средства и вероятных похитителей.
Безработные ранее судимые 23-летний местный житель и его 36-летний родственник доставлены в полицию для разбирательства. Похищенное обнаружено и изъято.
Подозреваемые признались в содеянном. В полиции выясняют обстоятельства кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU