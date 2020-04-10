Артем и Анна лидировали среди имен новорожденных в Туле в марте
Всего же в первый месяц весны родилось 890 малышей
Артем и Анна лидировали среди имен новорожденных в Туле в мартеФото: соцсети
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Число родившихся девочек лишь на две превышают число мальчиков – 446 и 444, соответственно.
Самыми популярными именами месяца стали Артём, Александр, Владимир, Даниил, Григорий, Дмитрий, Егор, Иван, Матвей, Кирилл, Анна, Алёна, Алина, Варвара, Вероника, Виктория, Дарья, Екатерина, Милана.
Редкими именами в регионе в марте стали вовсе не экзотические, а, например, у мальчиков – Павел и Максим, а у девочек – София и Наталья.
ИСТОЧНИК KP.RU