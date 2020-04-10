Еще одна тулячка стала участницей реалити-сериала «Солдатки» на канале ТНТ

10 Апр 2020 2020-04-10T11:58:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Вслед за тулячкой Лизой Сергеевой, которая запомнилась зрителям тем, что призналась в своей необычной болезни, новой участницей проекта стала 28-летняя Алена Мацнева. Девушка когда-то училась в кадетской школе, поэтому о том, что такое военная дисциплина она знает прекрасно, так что проблем у специалиста по закупкам – а именно им она в последнее время и работала, имея за плечами юридическое образование - с адаптацией на съемках точно не будет.

Вообще Алена удивительный человек. Перебравшись в Москву, она в одночасье решила все поменять и уехала из столицы в деревню. А теперь, по словам девушки, она пришла на проект за ностальгией – ей хочется еще раз прочувствовать ту самую армейскую атмосферу, по которой она скучает со времен учебы в кадетской школе. Следить за успехами Алены можно в ближайших сериях реалити-сериала «Солдатки» по воскресеньям на телеканале ТНТ.

Напомним, что первый реалити-сериал про девушек, которые попробовали реальную службу в армии - уникальный совместный проект телеканала ТНТ и Минобороны России стартовал в конце марта этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU