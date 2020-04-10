2020-04-10T11:52:12+03:00
Происшествия

В Тульской области иномарка вылетела в кювет: пострадали двое

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением
Мария ВЛАСОВА
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9 апреля в 12-50 на 54-ом километре автодороги «ТулаНовомосковск» Узловского района произошло ДТП. 33-летний мужчина на автомобиле «Lifan 113300» съехал в придорожный кювет и наехал на препятствие.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением.

В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен. Пассажир, 36-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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