В Тульской области иномарка вылетела в кювет: пострадали двое

10 Апр 2020 2020-04-10T11:52:12+03:00

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением

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9 апреля в 12-50 на 54-ом километре автодороги «Тула – Новомосковск» Узловского района произошло ДТП. 33-летний мужчина на автомобиле «Lifan 113300» съехал в придорожный кювет и наехал на препятствие.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением.

В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен. Пассажир, 36-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU