В Тульской области иномарка вылетела в кювет: пострадали двое
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением
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9 апреля в 12-50 на 54-ом километре автодороги «Тула – Новомосковск» Узловского района произошло ДТП. 33-летний мужчина на автомобиле «Lifan 113300» съехал в придорожный кювет и наехал на препятствие.
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением.
В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен. Пассажир, 36-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU