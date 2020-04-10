В Тульской области водитель "Лады" не пропустил «Volkswagen» и устроил ДТП

10 Апр 2020 2020-04-10T11:45:30+03:00

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9 апреля в 12.20 на улице Индустриальной в рабочем поселке Первомайский Щёкинского района произошло ДТП. 73-летний мужчина на автомобиле «Lada 111730» при повороте налево столкнулся с «Volkswagen Passat» под управлением 54-летнего мужчины, который двигался по встречной полосе.

По предварительной информации, первый водитель на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении другому автомобилю.

В результате ДТП водитель «Lada» получил травмы. После оказания медицинской помощи он был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU