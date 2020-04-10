Тульские Кондуки вошли в семерку самых необычных пейзажей страны

10 Апр 2020 2020-04-10T11:32:14+03:00

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Накануне Дня космонавтики один из туристических сервисов на своей станице в соцсетях выявил самые «космические» пейзажи на просторах России.

Романцевские горы (так называемые Кондуки) в Тульской области, образовавшиеся много лет назад на месте старых отработанных угольных шахт, вошли в ведущую семерку наряду с такими объектами как «Марсианское» озеро в Крыму, плато Бермамыт в Карачаево-Черкесии и Таманский полуостров в Краснодарском крае.

Сегодня комплекс Романцевских гор с водоемами между ними неподалеку от деревни Кондуки Узловского района имеет статус особо охраняемой природной территории. В 2020 году выделено 25 миллионов рублей на ее благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU